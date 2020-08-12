На Северном флоте отдадут дань памяти погибшему экипажу АПРК «Курск»

Сегодня, 12 августа, в гарнизонах Северного флота пройдут траурные мероприятия посвящённые памяти экипажа атомного подводного ракетного крейсера (АПРК) «Курск», погибшего 20 лет назад в Баренцевом море во время учений.

Утром в православных храмах флотских гарнизонов состоятся поминальные службы.

На кораблях и подводных лодках будут приспущены флаги и объявлена минута молчания. К памятникам и мемориалам погибшим подводникам военные моряки возложат цветы и венки.

Основные памятные мероприятия состоятся возле мемориальных комплексов «Подводникам, погибшим в океане» в Видяево и «Морякам, погибшим в мирное время» в Мурманске. В них примут участие представители командования Северного флота, руководства Мурманской области, муниципальной власти, ветеранских и общественных организаций, а также молодёжных движений и духовенства.

Как сообщает пресс-служба СФ, в Видяево возле мемориала состоится построение войск гарнизона и экипажей соединения атомных подводных лодок. После митинга, возложения венков и цветов и минуты молчания военные моряки пройдут торжественным маршем, отдавая воинские почести погибшим подводникам.