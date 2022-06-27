На Северном флоте отметили День памяти морских пехотинцев, погибших в ходе проведения контртеррористических операций на Северном Кавказе

Мероприятия, посвящённые этой дате, прошли 26 июня в посёлке Спутник на территории соединении морской пехоты Северного флота и возле памятника «Североморцам, не вернувшимся с войны» в городе Североморске. В митинге и возложении цветов приняли участие ветераны, представители муниципалитета, военнослужащие и волонтёры. Память погибших почтили минутой молчания.

В Свято-Андреевском морском кафедральном соборе главной базы Северного флота была отслужена лития по погибшим воинам.

Как сообщает пресс-служба СФ, за основу памятной даты было взято 26 июня 1995 года, когда в гарнизоне Спутник был установлен памятный знак морским пехотинцам, погибшим в Чечне.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач на Северном Кавказе, около двух тысяч североморцев награждены орденами и медалями, десять человек удостоены звания Героя России, трое из них – генерал-майор Александр Отраковский, лейтенант Юрий Курягин и сержант Владимир Таташвили – посмертно.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12426811@egNews