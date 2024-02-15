На Северном флоте почтили память воинов-интернационалистов

Сегодня в гарнизонах Северного флота прошли памятные мероприятия, посвящённые 35-й годовщине вывода советского воинского контингента из Афганистана. В главной базе флота – Североморске – состоялся торжественный митинг, посвященный памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

В сквере у мемориала «Североморцам, не вернувшимся с войны» собрались представители командования Северного флота, администрации и Совета депутатов муниципалитета, учреждений ЗАТО, кадеты, юнармейцы, жители Североморска.

Военнослужащие и жители флотской столицы почтили память воинов-интернационалистов и возложили цветы к мемориалу.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, аналогичные мероприятия прошли и в Северодвинском гарнизоне. Там военнослужащие Беломорской-военно-морской базы Северного флота провели митинг и возложили цветы к памятному знаку воинам-северодвинцам, погибшим в Афганистане и на Северном Кавказе.

Фото: https://gov-murman.ru