На Северном флоте почтили память выдающихся летчиков-североморцев

Вчера, в День морской авиации Военно-морского флота России, представители командования и воинских частей смешанного авиационного корпуса Северного флота, а также администрации ЗАТО г. Североморск почтили память выдающихся лётчиков-североморцев, чьи имена навечно занесены в историю флота.

На мероприятии также присутствовал участник специальной военной операции Герой России старший прапорщик Александр Панасюк и начальник управления культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск Юрий Мороз.

«Имя Героя России генерал-майора Тимура Автандиловича Апакидзе для морской авиации и для всех, кто знает цену мастерству и мужеству, не стало страницей истории – оно остаётся живым примером настоящего офицера», – обратился к участникам митинга представитель командования смешанного авиационного корпуса полковник Владимир Гулька.

«Тимур Автандилович Апакидзе, человек с большой буквы. Он образец выполнения воинского долга. Будучи командиром, его отношение к людям, подчиненным, для меня лично, являлось образцом и примером. Это человек, который своим героизмом и самоотверженностью всегда подавал нам пример», – сказал Юрий Мороз.

Участники митинга возложили цветы к бюсту Тимура Автандиловича Апакидзе и к памятнику военного летчика, участника Великой Отечественной войны, дважды Героя Советского Союза Бориса Феоктистовича Сафонова, а также почтили их память минутой молчания.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, Герой России генерал-майор Тимур Автандилович Апакидзе стал первым палубным летчиком-истребителем Северного флота, удостоенным высшего звания – Герой Российской Федерации. 26 сентября 1991 года он первым из строевых лётчиков совершил посадку истребителя Су-27К на палубу тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». В 1990-е годы Тимур Автандирович всячески способствовал сохранению палубной истребительной авиации ВМФ России.

Гвардии полковник Борис Феоктистович Сафонов – советский лётчик-ас истребительной авиации Военно-морского флота, участник Великой Отечественной войны. Первый дважды Герой Советского Союза, заслуживший это звание в ходе Великой Отечественной войны, лучший советский лётчик-истребитель 1941—1942 годов.

Фото: https://mil.ru/news/fe22f8cb-7697-49b8-9dc6-0b34e404455c