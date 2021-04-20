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Мурманская область. Арктика (16+)20.04.21 09:15

На Северном флоте под руководством главнокомандующего ВМФ России началось межвидовое командно-штабное учение

На Северном флоте началось межвидовое командно-штабное учение, которое проходит под общим руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова. Оно проводится в соответствии с существующей системой подготовки штабов и завершает комплекс мероприятий оперативной и боевой подготовки органов военного управления флота в зимнем периоде обучения.

Особое внимание в рамках учения будет уделяться: обеспечению безопасности объектов экономической деятельности России в Арктике, проведению спасательных операций и оказанию помощи на море в данном регионе, а также разрешению возможных кризисных ситуаций, защите и обороне морских коммуникаций. Одновременно будет проверен уровень подготовленности органов военного управления флота при планировании и проведении действий в Арктическом океанском районе и при управлении межвидовыми группировками.

На первых этапах учения в повышенные степени боевой готовности приведены органы военного управления Северного флота, объединения и соединения, а также отдельные воинские части флота. По замыслу практических действий было начато развертывание атомных подводных лодок и корабельных сил флота в море. В районы сосредоточения выдвинулись подразделения армейского корпуса; армия ВВС и ПВО приступила к переброске сил на аэродромы оперативного базирования в Арктике и к наращиванию системы противовоздушной обороны в данном направлении.

Как сообщает пресс-служба СФ,  на различных этапах межвидового учения будут задействованы атомные и дизельные подводные лодки, корабли Кольской флотилии разнородных сил и соединения ракетных кораблей, суда обеспечения, летательные аппараты, военная и специальная техника армии ВВС и ПВО Северного флота.

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