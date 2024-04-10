На Северном флоте под руководством командующего флотом вице-адмирала Константина Кабанцова началась командно-штабная тренировка по управлению силами и войсками

В ходе мероприятия органы военного управления Северного флота отрабатывают действия по управлению силами и войсками при организации обороны объектов военной и гражданской инфраструктуры Арктического побережья Российской Федерации.

Данная тренировка является составной частью годичного цикла подготовки органов военного управления сил и войск Северного флота. Она проходит в соответствии с планом оперативной подготовки, в том числе для оценки готовности командования и штабов группировок к управлению силами и войсками при решении задач по обеспечению военной безопасности объектов береговой инфраструктуры Российской Федерации в Арктике в условиях нарастания угрозы агрессии.

Мероприятием предусмотрена отработка вопросов управления развертыванием группировок сил и войск Северного флота для решения задач по защите береговой инфраструктуры в зоне ответственности флота. Непосредственно отрабатываются вопросы защиты береговых гражданских объектов и обороны гарнизонов Северного флота, изучения возможных районов боевых действий, условий применения разнородных сил и войск флота, применения оружия и использования технических средств в Западной Арктической морской зоне.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ходе тренировки также уделяется внимание проведению совместных специальных операций по изоляции районов действия условных террористов, их блокированию и уничтожению.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12508480@egNews