На Северном флоте подготовлена к запуску первая в регионе газовая котельная

В военном городке №1 Мурманского гарнизона Северного флота подготовлена к запуску первая в Кольском заполярье котельная, работающая на природном газе.

Сегодня в её хранилище был завезён и заправлен сжиженный газ и выполнена наладка оборудования. Торжественное открытие и запуск уникального объекта теплоснабжения состоится в начале следующей недели.

Газовая котельная заменит мазутную, которая эксплуатируется уже более 80 лет. Благодаря энергоэффективным технологиям новая котельная значительно сократит теплопотери и уменьшит расходы на топливо. В качестве резервного топлива в ней также можно использовать мазут.

Котельная была построена и передана Северному флоту в 2021 году в соответствии с программой по переводу котельных для использования в качестве топлива сжиженный природный газ.

Газовая котельная построена из современных материалов. Объект полностью автоматизирован и может функционировать без непосредственного участия персонала.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, для обслуживания котельной филиалом ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по Северному флоту создана газовая служба. Её сотрудники прошли профессиональное обучение, позволяющее производить все необходимые работы на новом объекте.

Введение в эксплуатацию новой газовой котельной позволит значительно улучшить качество окружающей среды.