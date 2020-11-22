На Северном флоте поднят флаг гидрографической службы ВМФ на большом гидрографическом катере «Александр Макорта»

В главной базе Северного флота – Североморске – вчера состоялась торжественная церемония подъёма флага гидрографической службы Военно-морского флота России на большом гидрографическом катере проекта 19920 «Александр Макорта».

С подъёмом флага катер официально вошёл в состав 44-го района гидрографической службы Северного флота. Наименование «Александр Макорта» присвоено судну приказом Главнокомандующего ВМФ России в знак признания заслуг и увековечения памяти известного гидрографа, заместителя начальника Главного управления навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации контр-адмирала Макорты Александра Павловича. На рубеже 80-х – 90-х годов Александр Павлович возглавлял Гидрографическую службу Северного флота.

Он внес огромный вклад в изучение Арктического бассейна и Арктики в целом, под его руководством проводились исследования внешней границы континентального шельфа.

Церемония подъёма флага гидрографической службы ВМФ России на «Александре Макорте» прошла под руководством командующего Северным флотом Героя России вице-адмирала Александра Моисеева. Он поздравил экипаж катера со знаменательным событием и выразил надежду, что экипаж «Александра Макорты» внесет свой достойный вклад в изучение морей Арктики.

Новый большой гидрографический катер проекта 19920 построен на судостроительном предприятии «Окская судоверфь» в Нижегородской области. Катер «Александр Макорта» был заложен 31 мая 2018 года, в июле 2020 года спущен на воду.