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Мурманская область. Арктика (16+)27.06.20 17:40

На Северном флоте поднят флаг гидрографической службы ВМФ на малом гидрографическом судне «Николай Скосырев»

Сегодня в главной базе Северного флота – Североморске, состоялась торжественная церемония подъёма флага гидрографической службы Военно-морского флота России на малом гидрографическом судне проекта 19910 «Николай Скосырев».

С подъёмом флага судно официально вошло в состав аварийно-спасательного отряда Северного флота. Наименование «Николай Скосырев» присвоено судну приказом главнокомандующего ВМФ России в знак признания заслуг и увековечения памяти начальника гидрографической службы Северного флота, участника Великой Отечественной войны, контр-адмирала Скосырева Николая Васильевича. В пятидесятые годы под его руководством начались систематические работы по изучению Северного Ледовитого океана.

Церемония подъёма флага гидрографической службы ВМФ России на «Николае Скосыреве» прошла под руководством командующего Северным флотом Героя России вице-адмирала Александра Моисеева. Он поздравил экипаж судна со знаменательным событием и выразил надежду, что экипаж «Николая Скосырева» внесет свой достойный вклад в изучение и освоение Арктики.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, новое малое гидрографическое судно проекта построено на судостроительном заводе «Вымпел» в городе Рыбинске. Оно предназначено для выполнения гидрографических исследований и лоцмейстерских работ в условиях Арктики в ближней и средней морской зоне. Имеет водоизмещение около 1000 тонн, его корпус усилен до ледового класса. Автономность составляет 15-25 суток, а дальность плавания — порядка 2000 миль.

Это первое относительно крупное судно российского производства, вошедшее в состав гидрографической службы Северного флота в нынешнем тысячелетии.

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