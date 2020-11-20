На Северном флоте подведены итоги 2020 учебного года

В Североморске вчера состоялось расширенное заседание Военного совета Северного флота, на котором были подведены итоги деятельности сил объединенного стратегического командования в 2020 учебном году.

Открывая заседание, командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев отметил, что особенностью завершающегося года стало то, что подготовка органов военного управления, сил и войск флота проводилась в условиях ограничений, вводимых в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. Тем не менее все запланированные на 2020 год мероприятия отработаны в полном объеме и с высоким качеством. Главные задачи, стоявшие перед флотом, решены.

Уходящий год для Северного флота был насыщен событиями боевой и оперативной подготовки, походами отрядов боевых кораблей и судов обеспечения в Арктику, Атлантику, Средиземное море и другие районы Мирового океана, уникальными мероприятиями экспедиционной и научно-исследовательской деятельности. Североморцы приняли участие в крупнейших за последние годы учениях ВМФ России «Океанский щит–2020», провели ряд специальных учений.

В ходе Военного совета заместителями командующего флотом, начальниками управлений и служб были проанализированы итоги работы органов военного управления по поддержанию заданного уровня готовности к решению задач, итоги эксплуатации вооружения и военной техники, деятельности структур материально-технического обеспечения, финансово-экономической деятельности и военно-политической работы в 2020 году. А также сформулированы задачи на 2021 год.

Подводя итоги учебно-боевой деятельности в 2020 учебном году, вице-адмирал Александр Моисеев отметил, что Северный флот обладает всем необходимым для успешного выполнения задач по обеспечению военной безопасности государства в зоне своей ответственности.

По итогам проведенных проверок и мероприятий оперативной и боевой подготовки в течение года лучшим органом военного управления на Северном флоте определена Кольская флотилия разнородных сил. Лучшими соединениями — дивизия ракетных подводных лодок стратегического назначения, дивизия ракетных кораблей и отдельная мотострелковая бригада.

Лучшей подводной лодкой признан ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Брянск», лучшим надводным кораблём — большой противолодочный корабль «Североморск», лучшей береговой частью — отряд специального назначения борьбы с подводными диверсионными силами и средствами Кольской флотилии разнородных сил, лучшей авиационной частью — корабельный истребительный авиационный полк, которым командует подполковник Вячеслав Лунин, лучшей частью войск противовоздушной обороны — зенитный ракетный полк дивизии ПВО под командованием полковника Николая Марковина, лучшей группой судов обеспечения — группа судов обеспечения района гидрографической службы Беломорской военно-морского базы, лучшим спасательным судном — спасательное буксирное судно «Алтай», лучшим судном обеспечения — средний морской танкер «Академик Пашин», лучшим гидрографическим судном — гидрографическое судно «Горизонт».

В заключение заседания Военного совета командующий Северным флотом поставил перед подчиненными задачи на новый учебный год. В числе приоритетных традиционно значатся целенаправленная деятельность по развитию и совершенствованию инфраструктуры в Арктике, поддержание высокой боеготовности сил и войск флота, обеспечение на постоянной основе присутствия сил флота в стратегически важных районах, освоение новой техники и обеспечение испытаний перспективного вооружения на Северном флоте.

Вице-адмирал Александр Моисеев поблагодарил подчиненных за хорошую работу на протяжении учебного года и выразил уверенность в том, что Северный флот и в следующем учебном году покажет достойные результаты, сообщает пресс-служба СФ.