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Мурманская область. Арктика (16+)31.08.21 14:30

На Северном флоте подведены итоги комплексной экспедиции «Помни войну»

Экспедиция затронула акватории Баренцево и Карское моря, к проведению поиска привлекались 11 кораблей, судов и катеров Северного флота, общее число участников из числа военнослужащих и гражданского персонала превысило 200 человек.

На текущий момент обнаружены один боевой корабль, шесть судов, одно судно-мишень, два самолёта (А-20 «Бостон» и И-153), подтверждены координаты семи кораблей и судов, погибших в годы Великой Отечественной войны, в том числе  местоположение подводных лодок К-2 и Д-3 «Красногвардеец». Кроме этого, в губе Белушья обнаружена немецкая донная мина ТМС.

Место обнаружения самолёта «Бостон» в Кольском заливе к настоящему времени получило статус воинского захоронения.

Как отметил научный руководитель комплексной экспедиции капитан 1 ранга Алексей Корнис, «к наиболее значимым событиям текущего периода экспедиции «Помни войну»  следует отнести возможное обнаружение легендарного сторожевого корабля «Туман», погибшего в неравной схватке с тремя фашистскими эсминцами 10 августа 1941 года».

Корабль находится на глубине около 250 метров, местоположение существенно отличается от установленных координат памяти Северного флота. Корпус имеет серьёзные повреждения надстройки, зарос микроорганизмами, частично опутан рыболовными сетями, что затрудняет его окончательную идентификацию.

Предположение о несовпадении канонических координат с фактическими было высказано научным руководителем комплексной экспедиции по результатам второго этапа, когда «Туман» не был обнаружен гидрографическим судном «Ромуальд Муклевич».  После проведения работы с архивами для поиска был назначен новый район, данная версия подтвердилась.

По результатам работы в архиве предстоит проверить и ещё ряд мест возможной гибели кораблей Северного флота, прежде всего, подводных лодок.

Экспедиция проводится как на основании анализа исторических материалов с привлечением профессиональных историков и историков-любителей (М.Э. Морозова, А.Я. Кузнецова и И.В. Борисенко), так и по данным, связанным с потерей тралов судами «Мурманского тралового флота». Гидрографическая служба Северного флота неоднократно обращалась ко всем рыбопромышленным компаниям региона с просьбой сообщать в её адрес о всех фактах потерь тралов. После проведения анализа и дообследования это позволит не только нанести такие места на карты, но, и вполне возможно, послужит ключом к разгадке причин гибели ряда кораблей и судов в Арктике.

Как сообщает пресс-служба СФ,  по итогам научной конференции командующим Северным флотом поставлена задача о проработке вопроса продолжения комплексной экспедиции в 2022 году, в том числе с целью идентификации выявленных подводных объектов.

 

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