На Северном флоте подведены итоги работы по обеспечению пожарной безопасности за 2024 год

За 2024 год работниками жилищно-коммунальной службы №9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ) было организовано техническое обслуживание более 50 систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией на объектах казарменно-жилищного фонда, проведена перезарядка более 790 огнетушителей, восстановлена работоспособность и проведена проверка более 1100 кранов внутреннего противопожарного водоснабжения.

Проведено эксплуатационное испытание 15 наружных лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре. Проведена обработка огнезащитным составом деревянные конструкции зданий, сооружений и помещений на 40 объектах общей площадью более 16 тысяч кв. метров.

Как сообщает ведущий инженер отделения (планирования и документационного обеспечения) ЖКС №9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ), на котельных, в складских и чердачных помещениях объектов в военных городках Северного флота проведена ликвидация препятствий, захламляющих выходы и проходы.

С воинскими частями организовано взаимодействие по тушению пожаров на объектах, входящих в зону ответственности Северного флота и прилегающих территориях.

Военные коммунальщики ежемесячно проводят противопожарные инструктажи, практические занятия, тренировки по борьбе с возгораниями с отработкой приемов безопасного и эффективного применения средств пожаротушения и проверку состояния огнетушителей.

Фото предоставлено ЖКС №9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ).