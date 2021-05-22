На Северном флоте подведены промежуточные итоги комплексной экспедиции «Помни войну»

В Североморске под руководством начальника штаба Северного флота контр-адмирала Владимира Воробьёва прошло служебное совещание, на котором были подведены промежуточные итоги комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества (РГО) «Помни войну».

В ходе совещания были заслушаны доклады должностных лиц об итогах первых трёх этапов экспедиции, проходивших в период с апреля по настоящее время. Было отмечено, что в ходе экспедиции силами гидрографической службы и поисково-спасательного обеспечения Северного флота в Баренцевом море обнаружены несколько кораблей и судов, в том числе погибших в период Великой Отечественной войны.

С помощью гидрографического судна «Ромуальд Муклевич» и многофункционального судна «Эльбрус» в Баренцевом море выявлено или подтверждено нахождение на дне пяти судов. Одно из них предположительно является транспортом конвоя PQ-17, еще одно – подводной лодкой типа «К» («Катюша»).

В Кольском заливе судами и катерами гидрографической службы, управления поисково-спасательных работ и Кольской флотилии разнородных сил выполнено комплексное исследование подводной обстановки в районах среднего и южного колена. В результате была прояснена судьба английского тральщика «Госсамер» и гидрографического бота ГО-12, транспорта «Алькоу кадет». Кроме того, было детально обследовано судно союзного конвоя PQ-16 «Стил Уокер».

В районе мыса Мишуков был обнаружен самолёт «Бостон», совершивший аварийную посадку в мае 1944 года. Его неудачно пытались поднять в 80-х годах прошлого столетия. Этот самолёт будет нанесён на навигационные карты и получит статус воинского захоронения, поскольку один из лётчиков не успел его покинуть. Подъём летательного аппарата на поверхность из-за его текущего состояния признан нецелесообразным.

Также осуществлён поиск немецких авиационных мин в южном колене Кольского залива. На данный момент выявлено более двух десятков миноподобных объектов, которые планируется дообследовать в ближайшем будущем (из-за конструктивных особенностей и долгого нахождения в морской воде они в настоящее время угрозу судоходству уже не представляют).

Командование Северного флота рассматривает первые три этапа экспедиции как организационно-подготовительные перед основными поисковыми мероприятиями, которые пройдут в благоприятный летний период. В частности, предстоит обследовать ряд мест, где суда Мурманского тралового флота ранее обрывали тралы, а также провести инструментальную оценку рельефа дна по данным советских и немецких архивных документов в возможных местах гибели гидрографического судна «Меридиан», сторожевого корабля «Туман» и союзных кораблей, погибших во ходе полярных конвоев.

На совещании также было отмечено, что в ходе комплексной экспедиции проводится изучение поступающей на флот новой техники, изучаются новые методы и способы совместных действий различных структурных подразделений флота. В частности, впервые для подводного поиска были привлечены малое гидрографическое судно «Николай Скосырев» и большой гидрографический катер «Александр Макорта» района гидрографической службы, противоподводнодиверсионный катер «Валерий Федянин».

Научный руководитель комплексной экспедиции «Помни войну» начальник отдела гидрографической службы Северного флота капитан 1 ранга Алексей Корнис отметил: «Отличительной особенностью комплексной экспедиции «Помни войну» является её проведение в рамках плановых мероприятий подготовки разнородных сил флота на едином историко-географическом фоне, связанном с эпизодами Великой Отечественной войны. Одновременно с решением задач экспедиции производится и океанографическое изучение операционной зоны флота. В настоящий момент в ходе экспедиции выполнены более 4 тыс. км съёмки рельефа дна и около 50 разовых дрейфовых океанографических станций, собраны материалы для переиздания и корректуры навигационных морских карт ближней морской зоны».

Информационную поддержку экспедиции осуществляют известные историки ВМФ Мирослав Морозов, Игорь Борисенко и Андрей Кузнецов, к работам по линии РГО привлекаются ведущие специалисты по подводному поиску, в частности ООО «Фертоинг».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в летний период в ходе комплексной экспедиции планируется проведение ряда патриотических акций. Завершится экспедиция в сентябре.