На Северном флоте подвели итоги физической подготовки за зимний период обучения

В Североморске в Доме офицеров флота под руководством заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева состоялось подведение итогов физической подготовки на Северном флоте за зимний период обучения.

В мероприятии приняли участие заместители командующих объединениями СФ, заместители командиров соединений и воинских частей, помощники командиров по физической подготовке – начальники физической подготовки воинских частей СФ.

Помощник командующего флотом – начальник отделения физической подготовки Северного флота полковник Павел Кошкарёв доложил о результатах основных проведенных за период обучения спортивных соревнований и проверок физической подготовки военнослужащих Северного флота.

Особое внимание он уделил разбору контрольной проверки комиссией Главного командования Военно-морского флота Российской Федерации состояния физической подготовленности военнослужащих управлений, отделов и служб штаба и управления Северного флота и управления дивизии ПВО армии ВВС и ПВО Северного флота, а также зенитно-ракетного полка данного объединения. По итогам проверки все проверяемые структурные подразделения были оценены положительно.

В управлении и штабе флота 92% военнослужащих, из числа привлекавшихся к проверке, получили отличные оценки. 45,2% проверявшихся военнослужащих сдали проверку на высший квалификационный уровень.

В управлении дивизии ПВО армии ВВС и ПВО Северного флота сдали проверку на высший квалификационный уровень 58,8% военнослужащих, а в зенитно-ракетном полку – 26,7%.

Полковник Павел Кошкарёв также отметил, что план спортивно-массовой работы в периоде обучения выполнен в полном объеме.

На базе Парка культуры и отдыха «Патриот» Северного флота впервые проведен массовый спортивный забег «Гонка Героев» в зимних условиях. В подводных силах СФ проведён мастер-класс для юных спортсменов с участием Олимпийских чемпионов по лыжным гонкам.

Как сообщает пресс-служба СФ, впервые проведён чемпионат СФ по «Русскому жиму», который получил большой интерес среди военнослужащих флота.

Сборная команда Северного флота стала победителем чемпионата Военно-морского флота по военно-прикладному спорту (рывок гири) и волейболу.

По итогам различных соревнований военнослужащим Северного флота присвоен 31 спортивный разряд. Всего в соревнованиях приняло участие более одной тысячи человек.

За лучшие показатели по физической подготовке и спортивно-массовой работе, как личные, так и среди подчинённых, был отмечен ряд военнослужащих Северного флота. Награды, грамоты, призы и кубки вручил подчинённым заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12464596@egNews