На Северном флоте подвели итоги контрольной проверки по физподготовке

В Североморске в штабе Северного флота были подведены итоги контрольной проверки состояния физической подготовленности военнослужащих комиссией Управления физической подготовки и спорта Вооруженных сил Российской Федерации.

На служебном совещании командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев вручил лучшим воинским коллективам и отличившимся по итогам инспекции военнослужащим кубки и почётные грамоты.

Как отметил в своём докладе помощник командующего флотом – начальник отделения физической подготовки Северного флота полковник Павел Кошкарев, все проверяемые структурные подразделения и воинские части флота были оценены положительно.

Наилучшие результаты по итогам контрольной проверки показали служба защиты государственной тайны Северного флота, региональный центр управления обороной российской Федерации штаба Северного флота и управление кадров Северного флота.

91,2% военнослужащих, из числа привлекавшихся к проверке, получили отличные оценки. 83% проверявшихся военнослужащих сдали проверку на высший квалификационный уровень.

Как сообщает пресс-служба СФ, майор Алексей Агафонов, проходящий службу в региональном центре управления обороной Российской Федерации штаба Северного флота, получил кубок за лучшие показатели уже в третий раз. Третий год подряд на контрольных проверках, проводимых комиссией Управления физической подготовки и спорта Вооруженных сил Российской Федерации, он набирает наибольшее количество баллов – 300 из 300 возможных.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12436181@egNews