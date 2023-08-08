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Мурманская область. Арктика (16+)08.08.23 16:10

На Северном флоте подвели итоги контрольной проверки состояния физической подготовленности военнослужащих комиссией Главного командования ВМФ России

Проверка проходила в два этапа. Первый состоялся в мае, второй завершился на прошлой неделе. В ходе второго этапа проверялись военнослужащие, отсутствовавшие по уважительным причинам в мае.

Как отметил в своём докладе помощник командующего флотом – начальник отделения физической подготовки Северного флота полковник Павел Кошкарев, контрольная проверка показала положительную динамику роста отличных оценок по сравнению с прошлыми годами.

90,9% военнослужащих, из числа привлекавшихся к проверке, получили отличные оценки. 64% проверявшихся военнослужащих сдали проверку на высший квалификационный уровень.

Наилучшие результаты по итогам контрольной проверки показали служба защиты государственной тайны Северного флота, региональный центр управления обороной Российской Федерации штаба Северного флота.

На контрольной проверке военнослужащие демонстрировали такие качества как быстрота, выносливость, сила, ловкость, а также военно-прикладные навыки. В каждой возрастной категории свои нормативы.

Упражнения на быстроту по выбору сдающего состояли из следующих элементов: бег на 60 и 100 метров, челночный бег 10х10 метров, плавание 50 - 100 метров в зависимости от возрастной категории. Упражнения на выносливость – бег на дистанцию 1 и 3 километра, плавание 500 метров.

Упражнения на силу по выбору сдающего включали подтягивание на перекладине, подъём переворотом на перекладине, подъём силой на перекладине (выход на обе руки), сгибание и разгибание рук в упоре лежа, отжимания на брусьях, жим 70-килограммовой штанги от груди лежа, толчок двух 24-килограммовых гирь, рывок гири и другие.

Упражнения на ловкость – прыжок согнув ноги через коня (козла) в ширину, прыжок ноги врозь через козла в длину, передвижения по узкой опоре (бревну).

В зависимости от возрастной категории военнослужащие также могли предъявить комиссии владение военно-прикладными навыками – общий комплекс приёмов рукопашного боя с оружием и без оружия, ныряние в длину и другие, сообщает пресс-служба Северного флота.

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12475281@egNews

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