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Мурманская область. Арктика (16+)11.11.22 22:25

На Северном флоте подвели итоги совместной работы с РГО в текущем году

В штабе Северного флота состоялось служебное совещание, в ходе которого под руководством заместителя командующего Северным флотом по военно-политической работе контр-адмирала Игоря Курочкина были подведены итоги деятельности регионального отдела Центра содействия реализации проектов Русского географического общества (РГО) на Северном флоте в 2022 году. По видео-конференц-связи в подведении итогов также приняли участие четыре территориальные отделения, работающие в Мурманской и Архангельской областях, Республике Коми и Ненецком автономном округе.

Как отметил контр-адмирал Игорь Курочкин, «все спланированные совместно с Русским географическим обществом мероприятия на 2022 год на Северном флоте выполнены в полном объёме».

Заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе уточнил, что в текущем году на флоте при содействии и участии РГО было проведено 878 мероприятий. В их числе — 7 экспедиций, более 850 тематических выставок, организованных в объединениях, соединениях и воинских частях флота, 18 конференций и семинаров. В общей сложности посетителями и участниками данных мероприятий стали более 85 тысяч человек, что значительно превышает показатели предыдущего года.

Наиболее значимые из совместных проектов Северного флота и РГО — комплексная экспедиция «Помни войну», комплексная морская историко-мемориальная военно-патриотическая экспедиция «Моржовец-2022», экспедиция по поиску и обследованию затонувших объектов в Белом море, экологическая экспедиция по очистке Арктической зоны РФ от техногенного загрязнения «Арктика. Генеральная уборка» на острове Кильдин, комплексная экспедиция Северного флота и 12-го Главного управления Минобороны России на Южный остров архипелага Новая Земля в рамках проекта «Главный фасад России. История, события, люди», поисковая экспедиция на Кольском полуострове на южном побережье Мотовского залива, ряд акций военно-исторической и патриотической направленности.

В ходе совещания были заслушаны доклады представителей объединений, управлений и служб Северного флота по основным проектам, реализованным совместно с РГО в текущем году.

По итогам работы в 2022 году составлен рейтинг среди территориальных (местных) отделений Центра содействия реализации проектов РГО на Северном флоте. Лидирующую позицию в данном рейтинге заняло территориальное отделение Беломорской военно-морской базы, вторыми стали участники территориального отделения армейского корпуса, на третьем месте — местное отделение Центра содействия реализации проектов РГО военного комиссариата Республики Коми.

Как сообщает пресс-служба СФ, за активное участие в совместных проектах Северного флота и РГО грамотами награждены заместитель командующего Кольской флотилией разнородных сил Северного флота капитан 1 ранга Андрей Величко, заместитель начальника управления аварийных и поисково-спасательных работ Северного флота капитан 1 ранга Михаил Белов и офицер одного из управлений штаба Северного флота капитан 3 ранга Александр Сергеенков.

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12444992@egNews

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