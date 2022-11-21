На Северном флоте подвели итоги второго сезона комплексной экспедиции «Помни войну»

С возвращением в базу гидрографического судна «Николай Скосырев» завершился второй сезон комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну».

Комплексная экспедиция охватила акватории Баренцева и Белого морей. К проведению поиска привлекались 11 судов и катеров Северного флота, общее число задействованного личного состава и гражданского персонала превысило 370 человек, не считая участвовавших в памятных мероприятиях.

Всего обнаружено 21 судно (10 в губе Западная Лица), уточнены координаты шести судов, сняты с карт как необоснованные обозначения семи судов (в том числе нанесенных по историческим документам), идентифицировано обнаруженное в 2021 году судно «Пролетарий», поднят на поверхность танк М3 Lee. Не исключено, что визуальное дообследование найденных подводных объектов в дальнейшем принесёт новые открытия.

В ходе комплексной экспедиции выполнена съёмка рельефа дна способом площадного обследования на акватории более 2,3 тысячи кв. км, проведена инструментальная оценка рельефа дна объёмом не менее 18,5 тысячи км. Полученные в интересах изучения Мирового океана материалы будут переданы для пополнения банков океанографических данных.

По результатам экспедиции подготовлен итоговый отчёт и сборная карта, на которой отражены места обнаружения Северным флотом с 2013 года погибших кораблей, судов и самолётов.

К сожалению, основные объекты поиска — транспорты конвоя PQ-17 — в силу объективных причин так и не были найдены, а местоположение считавшихся ранее обнаруженными в экспедиции «Конвой-2003» транспортов «Olopana» и «Alcoa Ranger» в координатах, доведённых до мореплавателей, не подтверждено, теперь об этом можно говорить с полной определенностью.

Вместе с тем Северному флоту удалось достигнуть весомых результатов по другим направлениям. Особенно следует отметить обнаружение гидрографического судна «Меридиан», место гибели которого в послевоенной исторической литературе было по неизвестным причинам существенно искажено, а потому поиски его безрезультатно проводились более 70 лет.

Как отметил научный руководитель комплексной экспедиции начальник отдела гидрографической службы Северного флота капитан 1 ранга Алексей Корнис, «в целом, все поставленные задачи второго сезона были успешно решены, наряду с укреплением положительного образа Северного флота и Русского географического общества, пропагандой военно-исторических, географических знаний и традиций Вооруженных Сил Российской Федерации, получены качественные материалы по исследованию рельефа дна в ближней морской зоне, которые найдут или уже нашли своё отражение на навигационных морских картах».

Научный руководитель комплексной экспедиции подчеркнул, что «второй сезон позволил более качественно отработать вопросы взаимодействия сил поиска, но, что еще более важно, — изменилось отношение к комплексной экспедиции, ее основным лейтмотивом стала нацеленность на практический результат».

Капитан 1 ранга Алексей Корнис также отметил, что «экспедиция стала хорошей возможностью для привлечения в Военно-Морской Флот активной и неравнодушной молодежи, плоды работы которой будут ощущаться уже в ближайшем будущем».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, по результатам первого сезона комплексная экспедиция Северного флота и Русского географического общества претендует на победу в Национальной премии «Хрустальный компас» в номинации «Путешествие и экспедиция». Победитель будет объявлен 8 декабря в Москве.

В 2022 году экспедиция проходила в Арктике в девять этапов с апреля по ноябрь. Поиски артефактов проходили в Баренцевом и Белом морях, в Кольском заливе и возле Териберки, а также у островов архипелага Новая Земля.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12446015@egNews