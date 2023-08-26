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Мурманская область. Арктика (16+)26.08.23 08:50

На Северном флоте подвели общие итоги соревнования «Герои Севера – Заполярный рубеж»

На Северном флоте подведены общие итоги соревнования по бегу по пересеченной местности с искусственными и естественными препятствиями под названием «Герои Севера – Заполярный рубеж», прошедшего на прошлой неделе на территории военно-патриотического парка «Патриот».

Все команды были разделены на четыре дивизиона, в зависимости от состава участников. В каждой - по четыре спортсмена. В первом - мужской состав, во втором - смешанный (не менее двух женщин), это представители Северного флота и силовых структур. В третьем и четвёртом дивизионе – зеркально, как в первом и втором, при этом в их составе гражданские жители Мурманской области.

Так, победитель в первом дивизионе команда «Армата» армейского корпуса Северного флота показала лучший результат 42 минуты 12 секунд, отставание команды «Гроза» армии ВВС и ПВО Северного флота от лидеров составило – 1 минута 39 секунд. Третье время показала команда «Ураган» соединения ракетных кораблей Северного флота, пройдя трассу за 50 минут 22 секунды. Максимальное время прохождения трассы в первом дивизионе составило 2 часа 45 минут 46 секунд.

Во втором дивизионе, где в составе команд также участвовали девушки, победитель команда «Гроза-2» показала время 1 час 17 минут и 6 секунд, ровно на 9 минут отстала от лидера команда «Авиатор-2», со временем 1 час 38 минут 37 секунд, тройку лидеров замкнула команда «Циклон». 3 часа 6 минут 55 секунд максимальное время во втором дивизионе.

С результатом 44 минуты 17 секунд заняла первое место в третьем дивизионе команда «Легион», второе место со временем 49 минут 41 секунда команда «Ноунейм», 55 минут 44 секунды «Уличный спорт». 2 часа 12 минут 9 секунд составило максимальное время прохождения в этом дивизионе.

1 час 2 минуты и 17 секунд показала команда «Кудамы», заняв первое место в четвертом дивизионе. 1 час 19 минут и 16 секунд у команды «Синий трактор». Замкнула тройку лидеров со временем 1 час 20 минут 47 секунд команда «Кольский Партизан». 2 часа 54 минуты 45 секунд заняло максимальное время прохождения трассы в этом дивизионе.

Команды преодолевали 22 препятствия, расположенных на протяжении дистанции 5,6 километра, напоминает пресс-служба Северного флота.

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12477131@egNews

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