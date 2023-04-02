На Северном флоте подвели предварительные итоги хоккейного сезона 2022-2023 года

В Североморске состоялось совещание Северной военной хоккейной лиги (СВХЛ), на котором были подведены предварительные итоги хоккейного сезона 2022-2023 года.

В мероприятии, которое прошло 1 апреля в штабе Северного флота, приняли участие члены совета Северной военной хоккейной лиги, представители соединений и воинских частей, управлений и служб штаба флота, а также должностные лица, ответственные за физическую подготовку в объединениях, соединениях и воинских частях Северного флота.

На совещании было отмечено, что в рамках Чемпионата СВХЛ на кубок командующего Северным флотом в первом дивизионе проведено 25 игр, осталось провести 3 игры.

Во втором дивизионе сыграны все игры. Лидирующую позицию в турнирной таблице занимает команда «Тайфун» подводных сил Северного флота, на втором месте хоккеисты из команды «Армеец» одной из частей центрального подчинения, тройку лидеров замыкает команда «Спасатель» управления поисковых и аварийно-спасательных работ.

В играх, проходящих в рамках Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги на Северном флоте в «Лиге мечты» сыграны все игры и позиции в турнирной таблице распределились следующим образом: на первом месте команда «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил, на втором – «Гроза» армии ВВС и ПВО Северного флота, на третьем – «Палубник» из гарнизона авиаторов.

В «Лиге надежды» сыграна 61 игра, осталось провести ещё две.

На совещании также было отмечено, что сборная по хоккею с шайбой Северного флота занимает лидирующую позицию в Чемпионате Мурманской области. В настоящее время сыграно 13 матчей, в которых североморцы не потерпели ни одного поражения и по итогам которых у Северного флота 26 очков. Следующая игра сборной Северного флота с командой «Колатом» (г. Полярные Зори) состоится в воскресенье 2 апреля в Ледовой арене Северного флота в 13 часов.

Как сообщает пресс-служба СФ, церемония закрытия текущего хоккейного сезона состоится 15 апреля в Ледовой арене Северного флота. Непосредственно перед церемонией пройдеё самый зрелищный и интересный матч за кубок командующего Северным флотом, в котором встретятся команды «Гроза» и «Альбатрос».

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12462625@egNews