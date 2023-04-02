Запрет продажи вейпов поддерживают 67% россиянУдивительные люди нашей планеты: 80-летний владелец кафе в Токио, пожилой индиец и художник из Омана
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)02.04.23 12:00

На Северном флоте подвели предварительные итоги хоккейного сезона 2022-2023 года

В Североморске состоялось совещание Северной военной хоккейной лиги (СВХЛ), на котором были подведены предварительные итоги хоккейного сезона 2022-2023 года.

В мероприятии, которое прошло 1 апреля в штабе Северного флота, приняли участие члены совета Северной военной хоккейной лиги, представители соединений и воинских частей, управлений и служб штаба флота, а также должностные лица, ответственные за физическую подготовку в объединениях, соединениях и воинских частях Северного флота.

На совещании было отмечено, что в рамках Чемпионата СВХЛ на кубок командующего Северным флотом в первом дивизионе проведено 25 игр, осталось провести 3 игры.

Во втором дивизионе сыграны все игры. Лидирующую позицию в турнирной таблице занимает команда «Тайфун» подводных сил Северного флота, на втором месте хоккеисты из команды «Армеец» одной из частей центрального подчинения, тройку лидеров замыкает команда «Спасатель» управления поисковых и аварийно-спасательных работ.

В играх, проходящих в рамках Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги на Северном флоте в «Лиге мечты» сыграны все игры и позиции в турнирной таблице распределились следующим образом: на первом месте команда «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил, на втором – «Гроза» армии ВВС и ПВО Северного флота, на третьем – «Палубник» из гарнизона авиаторов.

В «Лиге надежды» сыграна 61 игра, осталось провести ещё две.

На совещании также было отмечено, что сборная по хоккею с шайбой Северного флота занимает лидирующую позицию в Чемпионате Мурманской области. В настоящее время сыграно 13 матчей, в которых североморцы не потерпели ни одного поражения и по итогам которых у Северного флота 26 очков. Следующая игра сборной Северного флота с командой «Колатом» (г. Полярные Зори) состоится в воскресенье 2 апреля в Ледовой арене Северного флота в 13 часов.

Как сообщает пресс-служба СФ, церемония закрытия текущего хоккейного сезона состоится 15 апреля в Ледовой арене Северного флота. Непосредственно перед церемонией пройдеё самый зрелищный и интересный матч за кубок командующего Северным флотом, в котором встретятся команды «Гроза» и «Альбатрос».

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12462625@egNews

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Работоспособного населения в Мурманской области становится всё меньше
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Комментарий к новости:Депутаты проголосовали за присвоение двум ЗАТО - Североморску и Заозерску - почётного звания «Город морской доблести»
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Комментарий к новости:Дальний поход продолжается: фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» вышел в Атлантический океан
-Правовая консультация (18+)Маткапитал в 2023 году: не только «квартирный вопрос» и образование
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30«Похищение чародея». Художественный фильм (16+)16:15«Можете звать меня папой». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Топ-10 вакансий для мурманчан, которые не хотят стоять в пробках по утрам-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 35 копеек, доллар укрепился почти на 24 копейки-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №2 Кольской АЭС отключён от сети действием автоматики-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 1 и 3 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Что, кроме Дня смеха, ждёт россиян с 1 апреля
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика