На Северном флоте полностью завершена утилизация золошлаковых отходов с прикотельных площадок

По завершении отопительного периода 2025–2026 годов был определён объём золошлака, необходимый для вывоза с прикотельных площадок, расположенных на территориях военных городков Северного флота.

На сегодняшний день специалисты жилищно-коммунальной служб №9 (г. Мурманск) и № 10 (г. Северодвинск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ) вывезли более 1700 тонн золошлаковых отходов, тем самым завершив вывоз на 100%.

Согласно Федеральному классификационному каталогу отходов, золошлаковые отходы имеют 5 класс опасности, следовательно, считаются практически неопасными отходами, которые не угрожают состоянию окружающей среды.

Как правило, такие отходы примерно на 80% состоят из золы и лишь на 20% – из угольного шлака. Они обладают невысокой токсичностью и могут быть использованы в качестве вторичного сырья.

Временное хранение золошлаковых отходов осуществляется на специально оборудованных прикотельных площадках, соответствующих требованиям природоохранного законодательства.

Мероприятия по вывозу золошлаковых отходов проводятся с целью обеспечения бесперебойной работы объектов теплоснабжения, поддержания экологической безопасности и минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

Фото предоставлено ЖКС №9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ).