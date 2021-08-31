На Северном флоте поощрили военнослужащих, отличившихся в ходе совместной работы с РГО

В штабе Северного флота в ходе одного из служебных совещаний командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев вручил грамоты и медали военнослужащим, отличившимся в ходе совместной работы с Русским географическим обществом (РГО).

За разумную инициативу, усердие и отличие по службе, проявленные при проведении мероприятий совместно с Русским географическим обществом, грамотой Министра обороны Российской Федерации награждён начальник отдела регионального центра управления обороной Российской Федерации штаба Северного флота капитан 2 ранга Александр Сузень. Грамотой статс-секретаря – заместителя Министра обороны Российской Федерации награжден начальник регионального центра психологической работы Северного флота капитан 2 ранга Леонид Попов.

Решением управляющего Советом Русского географического общества за значительный вклад в экспедиционную деятельность РГО малой бронзовой медалью награждены: начальник Центра материально-технического обеспечения капитан 1 ранга Александр Кравчук; начальник отделения технического отдела службы ракетно-артиллерийского вооружения капитан 2 ранга Дмитрий Дулич. Этим же решением начальник отделения военно-научной и исторической работы оперативного управления Северного флота капитан 2 ранга Дмитрий Укрюков награждён почетной грамотой Русского географического общества.

Как сообщает пресс-служба СФ, в период с 2018 по 2020 год Северным флотом совместно с РГО был проведен ряд экспедиций в Арктике. Эти экспедиции получили высокую оценку руководства Министерства обороны Российской Федерации, а в 2019 году были удостоены Национальной премии «Хрустальный компас».

В нынешнем году проводятся две совместные комплексные экспедиции Северного флота и РГО – по арктическим архипелагам и «Помни войну».