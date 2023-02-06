На Северном флоте презентовали кубок главнокомандующего ВМФ по регби

В целях развития и популяризации регби-7 среди нахимовцев, курсантов и военнослужащих на Северном флоте был организован показ и демонстрация кубка ГК ВМФ по регби и проведены показательные мастер-классы. Кубок увидели воспитанники мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища, военные моряки соединения ракетных кораблей и подводных сил, военнослужащие сухопутных и береговых войск, а также корабельного истребительного авиаполка.

В 2022 году впервые состоялся открытый турнир на кубок главнокомандующего ВМФ по регби–7. Состязания были проведены Главным командованием Военно-морского флота совместно с Федерацией регби России. В них приняли участие не только представители ВМФ, но и команды других видов и родов войск Вооруженных Сил, а также силовых структур и ведомств Российской Федерации.

По итогам упорной борьбы среди 9 команд победителем турнира стала сборная ВМФ, в которую вошли 9 спортсменов Северного и 2 спортсмена Балтийского флотов. Второе и третье места соответственно заняли команды ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» и Санкт-Петербургский военный институт внутренних войск.

В настоящее время на всех флотах, в каждом военно-морском высшем учебном заведении, а также в Нахимовском военно-морском училище сформированы команды по регби. Они составляют почти половину (36 из 76) всех команд, созданных в Вооруженных Силах России. Их тренировки организованы на регулярной основе.

Ежегодно проводится свыше 19 соревнований по различным дисциплинам регби на флотах. Дисциплина тэг-регби включена в образовательную программу довузовских организаций Минобороны России. Кубок Вооруженных Сил Российской Федерации по регби-7 включён в Спартакиаду образовательных организаций высшего образования. Ежегодно проводится чемпионат ВС РФ по регби-7 среди военнослужащих, где сборные ВМФ занимаются призовые места. Ведётся активная работа по включению регби-7 в программу соревнований Международного совета военного спорта (CISM).

Игра в регби моделирует выполнение учебно-боевых задач подразделением и во многом способствует воспитанию психической устойчивости и морально-волевых качеств, формированию готовности военнослужащих к перенесению экстремальных физических и психических нагрузок в период подготовки и ведения боевых действий. Данный вид спорта помогает совершенствованию боевой слаженности воинских подразделений, развивает силовую выносливость, а самое главное – нацеливает на достижение результата, на победу над противником.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, Кубок ГК ВМФ по регби весит 21 кг. Он выполнен из латуни, а основание изготовлено из чёрного дерева. Сверху есть вставка из стекла. Якорь, изображенный на кубке, символизирует Военно-морской флот России, а обвивающие его металлические ленты означают ленты традиционного головного убора военных моряков – бескозырки. Верхний круг, в котором находится эмблема ВМФ России, символизирует земной шар.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12453587@egNews