На Северном флоте приняты меры для проведения боевой подготовки сил и войск флота в сложных погодных условиях

В настоящее время по флоту действует предупреждение о низкой температуре воздуха. Ночью в отдельных гарнизонах флота на севере Мурманской области она опускалась ниже 30 градусов. В этой связи время нахождения военнослужащих на открытом воздухе максимально сокращено. Это касается лиц, несущих дежурство и внешнюю вахту.

На кораблях и судах проводятся мероприятия по предотвращению обледенения корпусов. Дежурным буксирам вспомогательного флота поставлена задача ледокольного обеспечения в военных гаванях и других местах базирования надводных и подводных сил флота.

На полигонах береговых войск созданы пункты обогрева личного состава.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в связи со сложной обстановкой на дорогах военнослужащим рекомендовано отказаться от использования личного автотранспорта при поездках на большие расстояния. Служебный транспорт проходит дополнительные проверки технического состояния перед выездами. Всем военным водителям указано на неукоснительное соблюдение правил дорожного движения и особенно - скоростного режима.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12496174@egNews