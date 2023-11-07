На Северном флоте продолжает эффективно эксплуатироваться первая в Мурманской области газовая котельная
На территории Мурманского территориального гарнизона Северного флота уже второй год функционирует первая в Кольском Заполярье котельная, работающая на природном газе.
Котельная построена из современных материалов, полностью автоматизирована и может работать без непосредственного участия персонала.
Как сообщает пресс-служба СФ, газовая котельная построена и передана Северному флоту в 2021 году в соответствии с программой по переводу котельных для использования в качестве топлива сжиженный природный газ.
Благодаря энергоэффективным технологиям газовая котельная значительно сокращает теплопотери и уменьшает расходы на топливо.
Для обслуживания котельной филиалом ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ОСК Северного флота создана газовая служба.
Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12484548@egNews