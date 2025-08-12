На Северном флоте продолжается модернизация объектов электросетевого хозяйства

Жилищно-коммунальная служба №9 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ) продолжает реализацию программы энергосбережения.

Электрические сети казарменно-жилищного фонда и других объектов Северного флота общей протяжённостью более 179 км обеспечивают энергоснабжение 124 военных городков. Для предотвращения износа оборудования проводится плановое техобслуживание, замена деталей и модернизация устаревших элементов.

Как сообщает начальник ЖКС №9 (г. Мурманска) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по ВМФ) Сергей Ермаков, в 2025 году запланирован ремонт 29 объектов электросетевого хозяйства. На текущий момент работы завершены на 24 объектах (82% от плана). Также ведётся замена наружного освещения на энергосберегающие светильники.

В 2024 году в рамках энергосервисного контракта в 21 военном городке установлено более 24000 энергосберегающих светильников, что позволило сократить энергопотребление на 25%.

Фото предоставлено ЖКС №9 (г. Мурманска) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по ВМФ).