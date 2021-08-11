На Северном флоте продолжается плановая ревакцинация личного состава. В первую очередь повторную процедуру проходят военнослужащие из состава частей постоянной боеготовности, экипажей кораблей и подводных лодок, управления и штаба Северного флота, уже прошедшие полный курс вакцинации до 1 января 2021 года.

Также перед началом очередного арктического похода были ревакцинированы военнослужащие большого противолодочного корабля «Североморск».

На данный момент на Северном флоте ревакцинацию прошли 1,5 тысячи человек. В ближайшее время в соответствии с утвержденным планом-графиком повторно привьются ещё около 2 тысяч, сообщает пресс-служба СФ.