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Мурманская область. Арктика (16+)03.04.21 11:30

На Северном флоте продолжается прививочная кампания против коронавирусной инфекции

На Северном флоте продолжается прививочная кампания против коронавирусной инфекции. Двухкомпонентной российской вакциной «Спутник V» привито уже большая часть военнослужащих, все медицинские работники и сотрудники военных комиссариатов, задействованные в работе с призывниками. Продолжается вакцинация гражданского персонала воинских частей и учреждений флота, а также членов семей военнослужащих.

Вакцинация проходит в медицинских учреждениях. Приёмное отделение главного флотского госпиталя в городе Североморске принимает желающих получить прививку в ежедневном режиме.

Спланированной к поставке на Северный флот вакцины хватит для того, чтобы привить от коронавируса всех военнослужащих, в том числе призывников, которые поступят на службу нынешней весной, а также на гражданский персонал и совершеннолетних членов семей военнослужащих, у которых нет противопоказаний для вакцинации.

Плановая вакцинация на Северном флоте началась вместе с зимним периодом боевой подготовки, то есть с 1 декабря прошлого года. Именно тогда в Североморск была доставлена первая партия вакцины «Спутник V». Ей были привиты экипажи подводного крейсера «Князь Владимир», фрегата «Адмирал флота Касатонов», морского буксира «Николай Чикер», танкера «Вязьма» и других кораблей.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, при проведении вакцинации случаев осложнений или непереносимости прививки выявлено не было.

Введение второй компоненты вакцины осуществляется ровно через три недели после первой.

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