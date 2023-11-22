На Северном флоте продолжается реализация программы по повышению энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства
Одной из приоритетных задач филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Северному флоту является реализация программы по повышению энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства.
В целях реализации программы по энергосбережению и энергоэффективности на военных объектах работниками жилищно-коммунальных служб филиала в 13 военных городах проводятся работы по ремонту объектов электросетевого хозяйства и замене осветительных приборов наружного и внутреннего освещения на энергосберегающие светильники.
Как сообщает пресс-служба Северного флота, запланированные работы по ремонту линий наружного освещения, ремонту дизельных электростанций выполнены в полном объёме.
Данные мероприятия ведут к снижению потребления энергоресурсов при сохранении текущего объема производства. Также в ходе проведения модернизации оборудования снижается вероятность возникновения технологических нарушений, выхода из строя оборудования.
В настоящее время установлено более 7 тысяч осветительных приборов внутреннего и наружного освещения.
В военно-медицинских организациях (госпитали, поликлиники и их филиалы) планируется произвести замену более 7,5 тысячи осветительных приборов освещения на энергосберегающие светильники.
Торгово-закупочные процедуры в целях приобретения необходимых товарно-материальных ценностей проведены. Поставка осуществлена в полном объёме. Выполнить работы по замене осветительных приборов работники жилищно-коммунальных служб планируют до конца текущего года.
Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12486911@egNews