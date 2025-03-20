На Северном флоте продолжается реализация программы по повышению энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства

Одной из приоритетных задач жилищно-коммунальной службы №9 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ) является безопасная эксплуатация электроустановок на объектах Министерства обороны Российской Федерации.

В эксплуатации службы находится 5 объектов электросетевого хозяйства, электрические сети общей протяжённостью более 179,800 км в 124 военных городках. В утвержденный план ремонта собственными силами на 2025 год вошли 29 объектов электросетевого хозяйства.

Внутренние электрические сети казарменно-жилищного фонда и производственных объектов работают беспрерывно, поэтому в процессе эксплуатации электрооборудование и наружные сети электроснабжения изнашиваются. Агрессивное воздействие природных факторов и механические повреждения могут негативно сказаться на их состоянии.

Как сообщает Елена Чёрная, ведущий инженер отделения (планирования и документационного обеспечения) ЖКС №9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ), в настоящее время в военных городках Северного флота проводятся работы по ремонту объектов электросетевого хозяйства и замене осветительных приборов наружного освещения на энергосберегающие светильники. Планируется заключить контракт на поставку кабельной продукции, прожекторов.

Согласно ранее заключенному энергосервисному контракту в 2024 году выполнены работы по установке около 25000 шт. осветительных приборов на 365 объектах казарменно-жилищного фонда жилищно-коммунальной службы №9 (г. Мурманск) в 21 военном городке.

Данные мероприятия ведут к снижению потребления энергоресурсов при сохранении текущего объёма производства. Также в ходе проведения модернизации оборудования снижается вероятность возникновения технологических нарушений, выхода из строя оборудования.

Фото предоставлено отделением (планирования и документационного обеспечения) ЖКС №9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ).