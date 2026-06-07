На Северном флоте продолжается реализация программы по повышению энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства

В жилищно-коммунальных службах №9 (г. Мурманск) и № 10 (г. Северодвинск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ) осуществляются мероприятия по обеспечению энергосбережения и повышению энергетической эффективности объектов инфраструктуры Министерства обороны Российской Федерации.

В утверждённый план ремонта собственными силами на 2026 год вошли 28 объектов электросетевого хозяйства.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, на сегодняшний день работы завершены на 10 объектах (35% от плана): произведена замена более 100 светодиодных прожекторов для уличного освещения военных городков Северного флота, отличающихся повышенной энергоэффективностью и улучшенными характеристиками светопередачи.

Опасные ртутьсодержащие лампы заменяются на светодиодные с потребляемой мощностью в 4 раза меньшей, а их характеристики по светимости позволят сократить общее потребление электроэнергии.

В апреле 2026 года в Мурманске получена резервная передвижная дизельная электростанция общей мощностью 100 кВт, предназначенная для резервирования электроснабжения коммунальных и социально важных объектов Минобороны России.

В мае 2026 года на территориях военных городков в Приморском районе Архангельской области и посёлке Федотово Вологодской области приступили к замене более 20 опор линий электропередач, отработавших свой нормативный срок.

Всего в эксплуатации военных коммунальных служб Северного флота находится 127 объектов электросетевого хозяйства и электрические сети общей протяженностью более 200 км.

Фото: https://mil.ru/news/d4887371-0494-4218-99ad-cb8153bf9db3