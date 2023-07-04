На Северном флоте продолжается завоз зимовочных запасов в труднодоступные районы Крайнего Севера

В ходе северного завоза, начавшемся на Северном флоте 1 июня, в подразделения и части, дислоцированные в труднодоступных районах Крайнего Севера, уже завезено более 5 тысяч тонн грузов.

Завоз зимовочных запасов осуществляют несколько отрядов судов обеспечения Северного флота, в которые входят килекторные суда, морские буксиры и рейдовые буксирные катера, арендованные суда, а также транспорт поставщика горюче-смазочных материалов и котельного топлива.

Как сообщает пресс-служба СФ, всего в рамках северного завоза 2023 года, который продлится до 1 октября, планируется доставить более 40 тысяч тонн различных материальных средств в подразделения и части Северного флота и Минобороны России, дислоцированных в труднодоступных пунктах на Крайнем Севере.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12472032@egNews