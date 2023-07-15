Мурманская область. Арктика (16+)15.07.23 22:45
На Северном флоте проходит чемпионат по легкоатлетическому кроссу
В Мурманске в спортивном комплексе «Долина уюта» проходит чемпионат Северного флота по легкоатлетическому кроссу.
В состязаниях принимают участие военнослужащие соединений и частей Кольской флотилии разнородных сил, подводных сил, армии ВВС и ПВО, штаба и управления Северного флота и другие. Всего в состязаниях участвует 10 команд и более 100 спортсменов.
Как сообщает пресс-служба Северного флота, соревнования проходят в дисциплинах «бег на 5 километров», «бег на 10 километров» и «легкоатлетическая эстафета». В чемпионате участвуют как мужчины, так и женщины.
Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12473084@egNews
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