На Северном флоте проходит лагерный сбор береговой ракетной бригады

С подразделениями береговой ракетной бригады Северного флота, оснащённой противокорабельными береговыми ракетными комплексами «Бастион» и «Бал», проходит лагерный сбор на полуострове Рыбачий в Мурманской области.

Основной целью мероприятия является совершенствование полевой выучки и слаженности подразделений.

В ходе сборов несколько дивизионов комплексов «Бастион» и «Бал» совершили марш в позиционные районы, отработав алгоритм действий по инженерному оборудованию и маскировке позиций.

Особое внимание уделяется качеству подготовки личного состава в соответствии с их боевым предназначением.

Во время прохождения сбора основные усилия направлены на повышение уровня полевой выучки военнослужащих при работе на штатной технике в различных условиях обстановки, организацию внутренней службы в полевых условиях и качественной отработке задач полигонных работ.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, подвижные береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал» предназначены для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Их основная задача - защита побережья на десантноопасных направлениях, защита военно-морских баз и других объектов береговой инфраструктуры.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12436680@egNews