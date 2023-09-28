На Северном флоте проходит лётно-тактическое учение с истребительной палубной авиацией

Лётчики-истребители корабельного истребительного авиационного полка объединения ВВС и ПВО Северного флота приступили к выполнению летного тактического учения.

В ходе учения экипажи истребителей Су-33 выполнят бомбометание по надводным целям в районе полигона Лумбовка, а также отработают действия по обнаружению и перехвату самолётов условного противника.

К учению привлекается весь лётный и инженерно-технический состав полка, а также специалисты тылового обеспечения и связи.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, основными целями ЛТУ являются совершенствование экипажами летной натренированности и навыков боевого применения авиации, а также повышение профессионального мастерства лётчиков.

Полеты будут выполняться как в дневное, так и в ночное время с учётом сложных метеоусловий Крайнего Севера. Учения носят плановый характер и продлятся до конца недели.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12480242@egNews