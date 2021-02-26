На Северном флоте проходит отбор лучших экипажей на конкурс «Мастера автобронетанковой техники» АрМИ-2021

В воинских частях армейского корпуса Северного флота проходит отборочный этап конкурса «Мастера автобронетанковой техники» Армейских международных игр-2021. Водители соревнуются в вождении автомобилей на скорость и правильность преодоления препятствий.

В настоящее время экипажи мастерских технического обслуживания МТО-УБ2 на базе автомобиля «КАМАЗ» выполняют нормативы по замене колес, а также перемещению груза с помощью крана – манипулятора.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ходе проведения данного этапа оцениваются практические навыки водителей при управлении транспортным средством, а также слаженность действий экипажей мастерских при выполнении работ на специальных площадках с использованием ее технологического оборудования и инструмента.

По итогам конкурса будут отобраны лучшие экипажи, которые примут участие в первом этапе конкурса «Мастера автобронетанковой техники».