На Северном флоте проходит празднование Дня ВМФ

Сегодня в День ВМФ России на кораблях, подводных лодках, судах обеспечения и в береговых частях Северного флота состоялись тожественные построения личного состава и подъём Андреевского, Государственного флагов и флагов расцвечивания.

Над главной базой флота – городом Североморском был торжественно поднят большой военно-морской флаг. Площадь его полотнища около 20 квадратных метров. Флагшток, установленный рядом с Кольским заливом на мысе Алыш видно практически из любой точки города.

Военный и военно-морской парады прошли на Северном флоте в 11 и 12 часов соответственно. Сложные погодные условия, которые держатся в регионах базирования флота уже несколько дней не помешали проведению торжественных мероприятий.

В ходе подготовки к мероприятиям Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге и на флотах Министерством обороны были приняты беспрецедентные меры по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции: 100 процентов личного состава экипажей кораблей и судов заблаговременно провакцинированы. Весь личный состав в полном объёме обеспечен средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками, контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены, все участники праздничных мероприятий находятся под пристальным наблюдением военных медиков.

На всех кораблях и причальных зонах на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия для исключения заноса и распространения инфекционных заболеваний, включающие в себя организацию входного контроля с проведением термометрии тела, ежедневную дезинфекцию и санитарную обработку всех помещений, объектов и территории.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, при подготовке к проведению торжественных мероприятий 25 июля спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер с проведением подразделениями РХБ защиты дезинфекции всех площадок проведения и мест сбора участников и зрителей праздника.

В праздничных мероприятиях во флотской столице принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Около 11 часов утра на Приморской площади флотской столицы выстроились парадные расчёты войск Североморского гарнизона. Парад принял командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

С трибуны у подножия памятника героям-североморцам командующий обратился к военнослужащим, жителям и гостям города.

«Служба на флоте всегда была уделом сильных и мужественных людей, она ковала настоящих патриотов и лучших сынов Отечества. Каждый день своей напряжённой и насыщенной службой мы вписываем новые страницы в историю российского флота. Сегодня Северный флот уверенно обеспечивает безопасность России в Арктике и готов защищать интересы государства в любой точке Мирового океана. От имени Военного совета флота поздравляю вас с Днём Военно-Морского Флота России!» - сказал адмирал Моисеев.

Губернатор Андрей Чибис в своём выступлении отметил, что День ВМФ по праву считается по-настоящему народным праздником.

«Сегодня Военно-морской флот России способен выполнить задачу любой сложности в любом уголке мира. Важнейшая, стратегическая роль в этой работе отводится Северному флоту, который обеспечивает не только решение оперативных задач, но и глобальную безопасность. А также, конечно, защиту наших интересов в Арктике, благодаря чему мы можем спокойно работать, развивать Мурманскую область, Арктику и всю Россию. Отдельная наша благодарность – семьям моряков, которые фактически служат вместе с вами, ожидая вашего возвращения из дальних походов», - отметил глава региона, пожелав североморцам здоровья и успехов в службе.

Военнослужащие Северного флота прошли по Приморской площади парадным маршем. Затем внимание присутствующих было обращено на установленный на площади телеэкран, на котором транслировалось прямое включение из Кронштадта с главного военно-морского парада страны с участием Президента РФ Владимира Путина. Глава государства обратился к военным морякам России с приветственным словом.

По традиции, представители командования Северного флота и почётные гости праздника возложили к подножию монумента героям-североморцам цветы и венки и почтили память павших за Отечество моряков минутой молчания.

Торжества продолжились военно-морским парадом в акватории Кольского залива, в котором приняли участие 11 надводных кораблей и подводных лодок Кольской флотилии, подводных сил и дивизии ракетных кораблей, а также погрануправления ФСБ России по Западному Арктическому району. Среди них - ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Новомосковск» и атомный подводный ракетный крейсер «Казань», эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» и большой противолодочный корабль «Североморск», малый противолодочный корабль «Снежногорск» и морской тральщик «Владимир Гуманенко», базовые тральщики «Соловецкий юнга» и «Ельня», большой десантный корабль «Георгий Победоносец» и пограничный сторожевой корабль «Преданный».

Завершились мероприятия театрализованным представлением и военно-спортивным праздником, в ходе которого свои боевые навыки продемонстрировали морские пехотинцы Северного флота, экипажи судна обеспечения «Умба», большого гидрографического катера «Александр Макорта», морских буксиров, пожарных и десантных катеров, вертолётов Ка-27, сообщило Министерство информационной политики Мурманской области.