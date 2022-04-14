На Северном флоте проходит ревизия жилья для военнослужащих

Сотрудники филиала «Северный» ФГАУ «Росжилкомплекс» во главе с начальником территориального отдела «Североморский» Константином Осьмеркиным и представители органов местного самоуправления провели плановый осмотр и ревизию многоквартирных домов в военных гарнизонах Северного флота в Мурманской области. Всего было обследовано около 40 зданий в различных муниципалитетах, которые состояли в ведении филиала Центрального жилищно-коммунальное управления Минобороны России по СФ.

С прошлого года оперативное управление многоквартирными домами, предназначенными для проживания военнослужащих, было возложено на ФГАУ «Росжилкомплекс». Благодаря слаженной работе специалистов были обнаружены дома, в отношении которых приняты решения по консервации и исключению из реестра. Для решения вопросов эксплуатации жилых помещений в отношении 26 домов была проведена конкурсная процедура по отбору управляющих организаций.

Как сообщает пресс-служба СФ, процесс приёма многоквартирных домов филиалом «Северный» «Росжилкомплекса» от ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ продолжается. В настоящее время за военными коммунальщиками продолжают числиться девять зданий, которые расположены в Оленегорском и Терском районах. Всего в оперативном управлении территориального отдела «Североморский» сегодня находятся 2353 помещений.

Как отметил Константин Осьмеркин, «несмотря на отдаленность населенных пунктов от территориального отдела (который находится в главной базе Северного флота – городе Североморске), сейчас принимается решение о введении дополнительной штатной единицы для оперативного взаимодействия с нанимателями на местах».