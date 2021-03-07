На Северном флоте проходит турнир по хоккею с шайбой на кубок Командующего Северным флотом среди женских хоккейных команд

На Северном флоте вчера стартовал турнир по хоккею с шайбой на кубок Командующего Северным флотом среди женских хоккейных команд. Торжественная церемония открытия состоялась в Североморске на ледовой арене Северного флота под руководством командующего Северным флотом Героя России вице-адмирала Александра Моисеева.

Всего в турнире примут участие 4 женские хоккейных команд: К-21 «Амазонки» из г. Североморска и три команды из г. Санкт-Петербурга «Гроза-2», «Красная ракета», «Сборная г. Санкт-Петербурга».

После церемонии открытия турнира состоялись первые игры. Сегодня, 7 марта в 9 часов состоятся финальные игры, а в 11.30 пройдёт награждение победителей и призеров, а также закрытие турнира по хоккею с шайбой на кубок Командующего Северным флотом среди женских хоккейных команд.