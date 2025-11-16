На Северном флоте проходит учебно-методический сбор с должностными лицами военно-политических органов

Сбор с должностными лицами военно-политических органов Северного флота проходит под руководством заместителя командующего Северным флотом по военно-политической работе контр-адмирала Игоря Курочкина.

Впервые в сборе принимают участие первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко, председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой и глава ЗАТО город Североморск Владимир Евменьков.

В ходе сбора рассматриваются особенности военно-политической работы в зоне проведения специальной военной операции, вопросы состояния социальной инфраструктуры гарнизонов флота, работы с обращениями граждан, организации работы волонтёрских организаций Мурманской области в интересах участников специальной военной операции и другие темы.

Будут подведены итоги работы военно-политических органов Северного флота в 2025 учебном году, а также поставлены задачи по организации военно-политической работы в подразделениях и частях Северного флота на новый учебный год.

В мероприятии также принимают участие представители департамента Министерства обороны России по работе с обращением граждан (общественной приёмной Министра обороны России), военной прокуратуры Северного флота, регионального центра психологической работы, женсовета, волонтерских объединений Мурманской области и другие.

Фото: https://mil.ru/news/4c8bb9fd-ba8f-4577-9093-49a1aa430664