На Северном флоте проходит учение по оказанию помощи кораблю, потерпевшему бедствие

На Северном флоте проходит тактико-специальное учение сил поисково-спасательного обеспечения по поиску и оказанию помощи крупнотоннажному высокобортному надводному кораблю при получении им тяжёлых повреждений. В ходе учения будут также отработаны действия по спасению личного состава с поверхности воды.

В учении принимают участие корабли охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил, силы отдельного спасательного отряда Северного флота и Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ, а также спасательная и беспилотная авиация Северного флота.

Учение проходит в губе Эйна Мотовского залива Баренцева моря. Роль аварийного корабля, будет исполнять спасательное судно «Михаил Рудницкий» - он уже вышел в район проведения учений из Североморска. Поиск людей на воде и оказание первичной помощи аварийному кораблю осуществят малый ракетный корабль «Айсберг», базовый тральщик «Соловецкий юнга» и спасательный буксир СБ-523. Спасение личного состава из воды будет также отработано экипажем вертолёта Ка-27ПС.

Как сообщает пресс-служба СФ, тушение условного пожара на судне выполнят пожарный катер ПЖК-1378 и спасательный морской буксир «Мурманрыба». Заделку условной пробоины корпуса отработает группа водолазов с водолазного катера «Иван Швец». Буксировку повреждённого корабля выполнит буксир «Мурманрыба». Последним эпизодом учения станет отработка передачи пострадавших с борта аварийного корабля на ходу по канатной дороге с помощью эвакуационного контейнера.

Учение займёт около 6 часов. После его окончания корабли и суда возвратятся в пункты базирования - Полярный, Североморск и Мурманск.