На Северном флоте проходят испытания аэросаней «Патруль»

На полигонах отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота в Мурманской области проходят испытания аэроглиссера-амфибии «Патруль».

Одна из задач, стоящих перед военнослужащими мотострелковой бригады, принимающими участие в испытаниях — проверить, насколько данный образец аэросаней адаптирован для действий в сложных условиях Арктики и насколько способен решать задачи в составе различных мотострелковых подразделений.

По результатам испытаний военнослужащие также выскажут свои предложения представителям промышленности по доработке тестируемых образцов техники, которые позволили бы получить новый перспективный образец аэросаней для эффективного применения в Арктике в интересах Минобороны России.

Как сообщает пресс-служба СФ, в настоящее время аэросани уже прошли ряд испытаний в условиях сильных морозов и глубокого непроходимого снежного покрова. Тестируемые образцы ещё предстоит испытать в условиях обильного таяния снегов и весеннего половодья.

Как отметил командир инженерно-сапёрного батальона отдельной мотострелковой бригады подполковник Александр Карелин, принимающий участие в испытаниях аэросаней амфибии, данный образец техники уже показал неплохие результаты при скоростном преодолении труднопроходимых мест, а практический опыт эксплуатации данной техники в различных условиях поможет выдать промышленности рекомендации, как лучше адаптировать аэросани для армейского использования.