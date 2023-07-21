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Мурманская область. Арктика (16+)21.07.23 20:00

На Северном флоте проходят лагерные сборы частей и подразделений РХБ защиты

С военнослужащими частей и подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Северного флота проводятся лагерные сборы для отработки задач полигонных работ.

Основной целью сборов является совершенствование полевой выучки, слаженности подразделений при выполнении задач радиационной, химической и биологической защиты в различных видах боя, а также в условиях применения противником оружия массового поражения.

Во время прохождения лагерных сборов основные усилия направляются на повышение уровня полевой выучки при работе с имитацией отравляющих и радиоактивных веществ, на штатной технике в различных условиях РХБ обстановки, организацию внутренней службы в полевых условиях и качественную отработку задач полигонных работ.

На одной из практических тренировок силами роты РХБ защиты был выполнен комплекс задач по предназначению.

Подразделениями аэрозольного противодействия были выполнены действия по аэрозольной маскировке реактивной артиллерийской батареи, которая подверглась атаке БпЛА условного противника. Маскировка осуществлялась с использованием машины аэрозольного противодействия ТДА-3.

Далее подразделения РХБ разведки выполнили разведку зараженной местности при помощи специальных приборов, установленных на автомобиле УАЗ-РХБ.

Затем при помощи автомобиля АРС-14 были выполнены мероприятия по специальной обработке зараженной местности, а также специальной техники, находившейся в зоне заражения.

По завершении практических тренировок вся специальная техника была размещена в объединенном полевом парке.

Следует отметить, что особое внимание уделяется качеству подготовки личного состава в соответствии с их боевым предназначением при выполнении задач РХБ защиты как основного вида боевого обеспечения войск.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, всего в сборах участвуют более 50 военнослужащих и задействовано более 15 единиц специальной техники. Мероприятия лагерных сборов продлятся до конца июля.

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12473533@egNews

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