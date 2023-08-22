На Северном флоте проходят мероприятия, посвящённые Дню флага России

Во всех частях, на кораблях, подводных лодках и судах обеспечения Северного флота проходят торжественные мероприятия, посвящённые Дню Государственного флага Российской Федерации. На кораблях и судах были подняты государственный и военно-морской флаги, а также флаги расцвечивания.

Гигантский российский флаг взвился над главной базой Северного флота – городом Североморском. Церемония его подъёма на флагштоке мыса Алыш состоялась в 9 часов.

В главной базе Северного флота – городе Североморске поднятие флагов на мысе Алыш стало доброй традицией, так в дни государственных праздников над базой поднимают флаг России, в преддверии Дня Победы на флагштоке развивается Знамя Победы, а в дни военно-морских праздников Андреевский флаг.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, во всех объединениях, соединениях и воинских частях Северного флота проводятся митинги, тематические утренники, книжные выставки, кинолектории, викторины, экскурсии и другие мероприятия, посвящённые государственным символам России.

Также торжественные мероприятия, посвящённые Дню Государственного флага Российской Федерации, проходят на кораблях и судах, находящихся в дальней морской зоне, в том числе на борту фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков».

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12476860@egNews