На Северном флоте проходят мероприятия, посвящённые Дню памяти погибших подводников

Сегодня, в День памяти погибших подводников, в гарнизонах Северного флота Гаджиево, Видяево, Заозёрск, Полярный и Северодвинск проходят памятные мероприятия, посвященные 34-й годовщине гибели атомной подводной лодки К-278 «Комсомолец». В этот день моряки Северного флота отдают дань памяти подводникам Военно-морского флота СССР и России, погибшим при исполнении воинского долга в послевоенное время.

Как отметил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев, «моряки Северного флота сегодня делают всё необходимое, чтобы подобные трагические моменты больше никогда не повторялись. Профессионализм и подготовленность наших моряков-подводников ни у кого не вызывают сомнения».

В штабе Северного флота в православном домовом храме состоялся молебен по морякам-подводникам, погибшим при исполнении воинского долга. На богослужении, которое провел настоятель Свято-Андреевского морского кафедрального собора г. Североморска протоиерей Александр Козачук, присутствовали начальник штаба Северного флота вице-адмирал Константин Кабанцов, офицеры управлений, отделов и служб штаба флота, военнослужащие.

В гарнизонах подводников совместно с органами местного самоуправления, советами ветеранов и другими общественными объединениями сегодня состоялись возложения венков и цветов к памятникам и монументам подводников, погибших в мирное время.

В 17 часов 8 минут, официальное время гибели подводной лодки «Комсомолец», корабли и суда Северного флота приспустят Андреевские флаги. Военные моряки почтят память погибших товарищей минутой молчания под сигналы корабельных тифонов.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, атомная подводная лодка К-278 «Комсомолец» была построена в 1983 году на судостроительном предприятии «Севмаш» в Северодвинске и вошла в состав Северного флота. АПЛ относилась к третьему поколению подводных лодок и имела ряд уникальных технических характеристик. Ей принадлежат рекорды по глубинам погружения (1027 метров) и применения торпедного оружия (свыше 800 метров), которые до сих пор остаются вне досягаемости.

7 апреля 1989 года при возвращении с третьей боевой службы в результате произошедшего возгорания, переросшего в объемный пожар, АПЛ «Комсомолец» получила критические повреждения и затонула в Норвежском море на глубине более 1600 метров. Из 69 находившихся на борту подводников погибли 42 человека.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 мая 1989 года все члены экипажа АПЛ «Комсомолец» были награждены орденом Красного Знамени.

Приказом Главнокомандующего ВМФ России от 19 декабря 1995 года 7 апреля объявлено Днем памяти погибших подводников.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12463290@egNews