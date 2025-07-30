На Северном флоте проходят морскую практику учащиеся Черноморского ВВМУ

В соединениях и объединениях Северного флота проходят корабельную практику курсанты 4 курса штурманской специальности Черноморского военно-морского училища имени П.С. Нахимова. Практика состоит из теоретической и практической части.

В ходе теоретической части курсанты изучают обязанности вахтенного штурмана по обеспечению навигационной безопасности плавания, контроль работы морских средств навигации кораблей, организацию службы времени и погоды на корабле и многое другое.

Практическая часть проходит на кораблях в море. Одна из групп курсантов вышла в Баренцево море в составе экипажа ракетного крейсера Северного флота «Маршал Устинов». Будущие штурманы несут штурманскую вахту, занимаются выработкой навигационных данных на различных этапах плавания, измеряют гидрометеорологические данные, а также выдают предложения командиру корабля по безопасному маневрированию в различных условиях обстановки.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в штурманской рубке курсанты выполняют предварительную навигационную прокладку с оценкой навигационной безопасности плавания предстоящего маршрута перехода корабля, выполняют навигационно-тактические расчёты с использованием электронной картографической навигационной информационной системы, а также решают задачи тактического маневрирования и готовятся к проведению астрономических наблюдений с использованием звёздного глобуса и ручного секстана.

Флагманским штурманом соединения проводится контроль полученных теоретических знаний и практических навыков курсантами путём устного опроса по изученным вопросам.

На верхней палубе корабля на пеленгаторе курсанты учатся снимать визуальные пеленга на выбранные ориентиры для определения места корабля визуальным способом и проводят другие штурманские расчёты.

По результатам корабельной практики курсантам будет выставлена итоговая оценка и дан отзыв об их работе.

Непосредственную помощь и содействие в прохождении корабельной практики нахимовцам оказывает личный состав кораблей, флагманские штурманы, а также главный штурман Северного флота, отвечая на возникающие вопросы и помогая разобраться в особенностях штурманской службы.

Фото: https://mil.ru/news/509e730b-7d21-4a25-9f43-46f07dc2cfe5