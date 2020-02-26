На Северном флоте проходят ночные стрельбы соединений армейского корпуса

В соединениях армейского корпуса Северного флота на заполярных полигонах, расположенных в Мурманской области, вчера приступили к проведению занятий по огневой подготовке в ночных условиях.

На этапе практических действий военнослужащие отработают ведение огня в ночных условиях из штатного стрелкового оружия: автоматов и пулеметов, снайперских винтовок, а также ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7.

Ночные стрельбы являются обязательным элементом боевой подготовки военнослужащих армейского корпуса Северного флота. При их проведении мишенные позиции, которые должны быть подсвечены, тщательно готовятся. Также стрелки используют трассирующие боеприпасы для наблюдения за результатом стрельбы.

Как сообщает пресс-служба СФ, в течение нескольких дней военнослужащие мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений отработают учебно-боевые задачи в соответствии с курсом боевой подготовки по совершенствованию навыков применения штатного вооружения и военной техники, оборудованию фортификационных сооружений и организации взаимодействия на поле боя в арктической зоне. Особое внимание в ходе программы подготовки в составе отдельных подразделений бригад будет уделено наработке навыков выживания военнослужащих в экстремальных арктических условиях.