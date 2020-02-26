Заключительный матч сезона команда «Мурман» проведёт 27 февраляСостоится принудительный спуск лавин на территории Восточного рудника КФ АО «Апатит»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)26.02.20 07:30

На Северном флоте проходят ночные стрельбы соединений армейского корпуса

В соединениях армейского корпуса Северного флота на заполярных полигонах, расположенных в Мурманской области, вчера приступили к проведению занятий по огневой подготовке в ночных условиях.

На этапе практических действий военнослужащие отработают ведение огня в ночных условиях из штатного стрелкового оружия: автоматов и пулеметов, снайперских винтовок, а также ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7.

Ночные стрельбы являются обязательным элементом боевой подготовки военнослужащих армейского корпуса Северного флота. При их проведении мишенные позиции, которые должны быть подсвечены, тщательно готовятся. Также стрелки используют трассирующие боеприпасы для наблюдения за результатом стрельбы.

Как сообщает пресс-служба СФ, в течение нескольких дней военнослужащие мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений отработают учебно-боевые задачи в соответствии с курсом боевой подготовки по совершенствованию навыков применения штатного вооружения и военной техники, оборудованию фортификационных сооружений и организации взаимодействия на поле боя в арктической зоне. Особое внимание в ходе программы подготовки в составе отдельных подразделений бригад будет уделено наработке навыков выживания военнослужащих в экстремальных арктических условиях.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Новые пути и новая геоэкономика
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЗаповедная Арктика. Путевые заметки из Кандалакшского заповедника
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей... (16+)Учителям нужно платить, а не огромному количеству заместителей
-Ходят слухи… (18+)Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Павел К.
21.02.20 10:08
Этот праздник только для Московской области! Или будет пародия на День народного единства и День России, которые мы до сих пор не знаем как отмечать.
Комментарий к новости:Нам только «Дня империи» для счастья не хватает!
Zdoroviak
21.02.20 09:31
Зачем бредни этого политика вы размещаете? Нищая Империя - вся Европа будет смеяться над нами!
Комментарий к новости:Нам только «Дня империи» для счастья не хватает!
Дмитрий /Череповец/
19.02.20 18:25
Максим, очень интересная тема! В данном репортаже в период с 14 по 17 минуту говорится о коррупционной пирамиде ''красноярских''. На 14-52 минуте репортажав коррупционной пирамиде ''красноярских'', от
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728291
-Скоро в эфире11:10«Международные новости». Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO Деньги (16+)В оптовом сегменте внутреннего рынка наблюдалась тенденция к снижению цен на мороженую рыбу-PRO Валюту (16+)Рубль продолжает снижаться на фоне опасений ускорения распространения коронавируса за пределы Китая-PRO Энергетику (18+)Прокуратура пресекла отключение электроэнергии в Ловозерском районе-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 26 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Новые пути и новая геоэкономика-PRO Законы (18+)Комитет Госдумы дал добро на законопроект о налоговых льготах для нефтегазовых проектов в Арктике
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовал: 571 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика