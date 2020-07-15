На Северном флоте проходят ночные стрельбы соединений армейского корпуса

Личный состав соединений армейского корпуса Северного флота на заполярных полигонах, расположенных в Мурманской области, приступил к занятиям по огневой подготовке в ночных условиях. В течение нескольких дней военнослужащие отработают учебно-боевые задачи в соответствии с курсом боевой подготовки по совершенствованию навыков применения штатного вооружения и военной техники в условиях Крайнего Севера.

Механики-водители выполнят ночное вождение техники по маршруту, оборудованному искусственными и естественными препятствиями такими, как противотанковый ров, колейный мост, минновзрывное заграждение, участок маневрирования с подъёмом и спуском. Мотострелки и наводчики боевых машин проведут стрельбы из гранатометов АГС-17, РПГ-7, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок СВД и вооружения боевых машин по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника.

Ночные занятия по огневой подготовке являются обязательным элементом боевой подготовки военнослужащих армейского корпуса Северного флота. При их проведении особое внимание уделяется подготовке мишенных позиций, которые должны быть подсвечены. Также стрелки используют трассирующие боеприпасы для наблюдения за результатом стрельбы и корректировки огня.

Как сообщает пресс-служба СФ, всего к занятиям будет привлечено более 2 тысяч военнослужащих и свыше 100 единиц вооружения и военной техники.