Морские пехотинцы Северного флота приступили к подготовке ко Дню Военно-морского флота России18 июля будут проводиться взрывные работы в Мурманске - риски для населения отсутствуют
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)15.07.20 10:00

На Северном флоте проходят ночные стрельбы соединений армейского корпуса

Личный состав соединений армейского корпуса Северного флота на заполярных полигонах, расположенных в Мурманской области, приступил к занятиям по огневой подготовке в ночных условиях. В течение нескольких дней военнослужащие отработают учебно-боевые задачи в соответствии с курсом боевой подготовки по совершенствованию навыков применения штатного вооружения и военной техники в условиях Крайнего Севера.

Механики-водители выполнят ночное вождение техники по маршруту, оборудованному искусственными и естественными препятствиями такими, как противотанковый ров, колейный мост, минновзрывное заграждение, участок маневрирования с подъёмом и спуском. Мотострелки и наводчики боевых машин проведут стрельбы из гранатометов АГС-17, РПГ-7, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок СВД и вооружения боевых машин по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника.

Ночные занятия по огневой подготовке являются обязательным элементом боевой подготовки военнослужащих армейского корпуса Северного флота. При их проведении особое внимание уделяется подготовке мишенных позиций, которые должны быть подсвечены. Также стрелки используют трассирующие боеприпасы для наблюдения за результатом стрельбы и корректировки огня.

Как сообщает пресс-служба СФ, всего к занятиям будет привлечено более 2 тысяч военнослужащих и свыше 100 единиц вооружения и военной техники.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Безработных в России почти в 3 раза больше, чем сообщают данные официальной статистики
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решений
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
14.07.20 21:58
Вот зачем вымирающему городу всё это??? Герой передачи - архитектор с большим опытом работы в Москве... https://gov-murman.ru/info/news/345917/ Организация - частная, АНО «Центр городского развития Му
Комментарий к новости:КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Андрей Коровянский – о «красной зоне» в Долине Уюта и кинологическом парке
Нигора
13.07.20 08:26
Здравствуйте, а где эту помощь получают? Я многодетная мама, у меня нет нечего, живу на съёмного квартире. Можете поделиться, куда обращаться? *** Если есть компьютер, то надо перейти по этой ссылке
Комментарий к новости:15 многодетных семей в Мурманске получили денежные сертификаты на улучшение жилищных условий
Маргарита
10.07.20 10:47
Сегодня смело можно закрывать региональные Минкульт, Минспорт - реальной нет работы, перешли в виртуальную жизнь.
Комментарий к новости:Министр культуры Евгений Гоман с благодарностью покидает пост
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире15:25«Как Иван Васильевич менял профессию». Документальный фильм (16+)16:20«В Мире Звезд». Документальный цикл (12+)17:00«Адмиралъ». Художественный сериал, 10 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Июньские лидеры роста цен в Мурманской области: фрукты и цитрусовые, моторное топливо и услуги правового характера-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 22 копейки, доллар теряет почти 33 копейки-PRO Энергетику (18+)«Россети» построили распределительную сетевую инфраструктуру для Мурманского транспортного узла-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 15 июля-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» построит на корейской верфи СПГ-баржу для перегрузочного комплекса в Мурманске-PRO Законы (18+)С 15 июля субъекты малого и среднего предпринимательства могут обратиться за субсидией на проведение мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
05.07.20: Как вы относитесь к ежедневным сводкам эпидемической обстановке (по COVID-19) в Мурманской области?Проголосовало: 533 человека
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика