На Северном флоте проходят сборы с выпускниками военных вузов 2025 года

В Мурманской области на базе отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота начались сборы с молодыми лейтенантами, выпускниками высших военно-учебных заведений 2025 года.

Основной целью сборов станет формирование у офицеров-выпускников методических и практических навыков в обучении и воспитании подчинённых, а также повышения профессионального уровня, с учетом опыта, полученного при выполнении специальных задач в ходе специальной военной операции.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, на протяжении месяца с лейтенантами будут проведены теоретические и практические занятия по тактической, медицинской, инженерной, физической, общественно-государственной, огневой подготовке, а также отработают вождение боевых машин.

Все молодые офицеры, независимо от профиля образования, полученного в военном вузе, сначала пройдут общевойсковую подготовку, а затем подготовку по своим военным специальностям. Кроме того, молодые офицеры изучат особенности ведения боевых действий в условиях современного боя с учётом опыта проведения специальной военной операции.

По итогам сборов будут проведены контрольные занятия, на которых обучаемые сдадут зачёты по изученным дисциплинам.

Фото: https://mil.ru/news/1459009b-f57f-429e-9997-27a29b5ae99c