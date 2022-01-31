Народный фронт в Мурманской области просит снизить стоимость ПЦР-тестов для населения18 февраля из Москвы стартуют туристические чартерные авиарейсы в Мурманск
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)31.01.22 08:45

На Северном флоте прошёл чемпионат по армейскому рукопашному бою

В универсальном спортивном комплексе «Старт» главной базы Северного флота – Североморска состоялся чемпионат флота по армейскому рукопашному бою. В соревнованиях приняли участие более 80 спортсменов из 12 команд основных объединений, соединений и частей Северного флота, дислоцирующихся в Мурманской области.

Бои проводились в семи весовых категориях: от 60 до свыше 85 килограммов. Чемпионами Северного флота по итогам соревнований стали Рамазан Гаджимурадов, Марат Гаджикурбанов, Рабадан Багамаев из команды «Армата» армейского корпуса, Илья Козеев из «Альбатроса» Кольской флотилии разнородных сил, представитель Беломорской военно-морской базы Владимир Полянский (команда «Авангард»), Айвар Идрисов из «Грозы» армии ВВС и ПВО, а также Ахмед Джахпаров, выступавший за команду «Ураган» соединения ракетных крейсеров Северного флота.

В командном первенстве чемпионом среди объединений стала сборная армейского корпуса «Армата», второе место - у команды армии ВВС и ПВО «Гроза», на третьем месте оказались спортсмены Кольской флотилии РС СФ «Альбатрос».

В командном первенстве второй группы – среди соединений и частей - чемпионом стала сборная дивизии ракетных кораблей «Ураган», вторую позицию заняла команда Беломорской ВМБ «Авангард», «бронзовые» награды получили рукопашные бойцы центра МТО «Ресурс».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, из лучших спортсменов различных весовых категорий будет сформирована сборная Северного флота, которая выступит на межфлотских и всеармейских соревнованиях.

В церемонии закрытия чемпионата принял участие помощник командующего Северным флотом - начальник физической подготовки полковник Павел Кошкарев. Он поздравил чемпионов и призёров турнира с успешным выступлением и вручил им медали, грамоты и кубки.

Соревнования прошли с соблюдением санитарно-эпидемических мер по профилактике инфекционных заболеваний. К участию в боях были допущены только привитые и иммунизированные спортсмены.

 

 

 

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12406029@egNews

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Высокая инфляция в значительной мере отражает влияние факторов длительного действия, в первую очередь превышение спроса над возможностями наращивания выпуска
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
27.01.22 17:57
Привет, коллеги по работе и общей борьбе, мурманчане, а так же гости города-героя! Пишет Вам большой спец. в области педагогики, специалист экстра-класса Юлия Бурак (Смирнова). На сию новость хочет
Комментарий к новости:Депутат мурманского горсовета Виктор Хабаров скоро может лишиться мандата
Юрий
27.01.22 15:59
Плату за общежитие уже подняли в два раза.
Комментарий к новости:Улучшить условия проживания скоро смогут студенты МГТУ
Нина
27.01.22 09:30
Зато мы делаем ракеты...
Комментарий к новости:В надежде только на чудо – семья северян уже много лет живёт в аварийном доме
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире13:45«Tele Travel». Информационная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах нашего региона цены на репчатый лук и морковь пошли в рост. Переходим на гречневую крупу - она подешевела-PRO Валюту (16+)Мировые цены на нефть растут более чем на 1%-PRO Энергетику (18+)Запущена вторая линия Кольско-Карельского транзита – энергомагистраль позволит увеличить передачу мощности в 1,5 раза-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 31 января-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который вводит нормативы потери воды в коммунальных сетях
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика