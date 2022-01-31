На Северном флоте прошёл чемпионат по армейскому рукопашному бою

В универсальном спортивном комплексе «Старт» главной базы Северного флота – Североморска состоялся чемпионат флота по армейскому рукопашному бою. В соревнованиях приняли участие более 80 спортсменов из 12 команд основных объединений, соединений и частей Северного флота, дислоцирующихся в Мурманской области.

Бои проводились в семи весовых категориях: от 60 до свыше 85 килограммов. Чемпионами Северного флота по итогам соревнований стали Рамазан Гаджимурадов, Марат Гаджикурбанов, Рабадан Багамаев из команды «Армата» армейского корпуса, Илья Козеев из «Альбатроса» Кольской флотилии разнородных сил, представитель Беломорской военно-морской базы Владимир Полянский (команда «Авангард»), Айвар Идрисов из «Грозы» армии ВВС и ПВО, а также Ахмед Джахпаров, выступавший за команду «Ураган» соединения ракетных крейсеров Северного флота.

В командном первенстве чемпионом среди объединений стала сборная армейского корпуса «Армата», второе место - у команды армии ВВС и ПВО «Гроза», на третьем месте оказались спортсмены Кольской флотилии РС СФ «Альбатрос».

В командном первенстве второй группы – среди соединений и частей - чемпионом стала сборная дивизии ракетных кораблей «Ураган», вторую позицию заняла команда Беломорской ВМБ «Авангард», «бронзовые» награды получили рукопашные бойцы центра МТО «Ресурс».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, из лучших спортсменов различных весовых категорий будет сформирована сборная Северного флота, которая выступит на межфлотских и всеармейских соревнованиях.

В церемонии закрытия чемпионата принял участие помощник командующего Северным флотом - начальник физической подготовки полковник Павел Кошкарев. Он поздравил чемпионов и призёров турнира с успешным выступлением и вручил им медали, грамоты и кубки.

Соревнования прошли с соблюдением санитарно-эпидемических мер по профилактике инфекционных заболеваний. К участию в боях были допущены только привитые и иммунизированные спортсмены.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12406029@egNews